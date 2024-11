Il Comune adesso assume. Concorsi pubblici nel vivo. Ci sono due nuovi bandi

Entrano nel vivo le sessioni dei concorsi pubblici del Comune di Perugia. Ad agosto, infatti, la Giunta ha stabilito saranno in tutto 24 i posti che l’ente metterà a concorso entro la fine di quest’anno. In particolare i concorsi riguarderanno due istruttori tecnici, tre istruttori tecnici direttivi, tre istruttori direttivi informatici, un dirigente amministrativo, un dirigente tecnico, cinque agenti di polizia locale e nove istruttori amministrativi contabili. Ed ecco che proprio in queste ore sono stati pubblicati due bandi. Il primo è per la copertura di 2 posti di istruttore tecnico con mansioni di geometra – area degli istruttori –, il secondo per tre istruttori direttivi informatici.

La domanda di partecipazione per entrambi può essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite il Portale "inPA", disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it previa iscrizione online obbligatoria al portale stesso, autenticandosi con Spid, Cie, Cns o Idas, compilando il format di candidatura.

La procedura informatica per la presentazione delle domande è già attiva sul Portale "inPA" e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del 21 novembre 2024; allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.

Il Comune garantisce un servizio di assistenza legato alla procedura di presentazione della domanda tramite l’Ufficio Assunzioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 ai numeri 075/5772700 – 2525-2711-2263). Gli avvisi sono disponibili sul sito del Comune di Perugia ai seguenti link: https://www.comune.perugia.it/bandi/concorso-2-posti-geometrai-1-posto-riservato-legge-n-68 e https://www.comune.perugia.it/bandi/concorso-3-posti-di-istruttore-direttivo-informatico-un-posto-riservato-legge-68.