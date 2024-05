Il Comitato "Raccontiamo una storia collettiva"

"Vogliamo ricordare una personalità pubblica che ha dato molto a Perugia, all’Umbria e alle sue istituzioni. Quella che raccontiamo è una storia collettiva e lo facciamo con tanta musica ma non solo, grazie alla collaborazione di chi organizza eventi e attività culturali". E’ Wladimiro Boccali, presidente del Comitato “Per Sergio Piazzoli“ a tracciare le linee, personali e collettive, di un omaggio corale al celebre promoter. Decisivo e immediato, dice insieme al vicepresindente Stefano Mazzoni, è stato il sostegno delle istituzioni. "Come Regione – sottolinea la presidente Donatella Tesei – puntiamo da sempre sui grandi festival che promuovono la nostra regione. Mi sono resa subito disponibile a sostenere anche questa iniziativa, come grandissimo e ulteriore evento e per ricordare una figura straordinaria e farla conoscere ai più giovani". Anche il sindaco Romizi (presidente onorario del Comitato) ha appoggiato subito il progetto" anche perché l’iniziativa – spiega l’assessore alla cultura Leonardo Varasano – è frutto di legami personali e della gratitudine che le nostre comunità devono a Piazzoli".

A raccontare il progetto Patrizia Marcagnani per Moon in June, Carlo Pagnotta con Umbria Jazz, Francesca Cecchini che ha portato i saluti di Lucia Fiumi e Gianluca Liberali per SanFra, Fabrizio Stazi Fondazione Perugia, Fulvia Angeletti Teatro degli Instabili, l’architetta Giovanna Signorini per le “Panchine Sonore” e Alba Beni dell’agenzia Comodo che cura l’identità visiva e grafica del progetto. C’è anche il sito www.serginomemories.it dove acquistare i biglietti.