Il Comitato Prisciano incontra l’assessore

TERNI - Il Comitato Prisciano-Terni Est ha incontrato l’assessore comunale all’Ambiente, Mascia Aniello. "Abbiamo espresso tutti i nostri dubbi e le nostre perplessità in merito alla possibile risoluzione del problema delle polveri, che non accennano a diminuire, dei metalli pesanti presenti nell’aria e dei cattivi odori avvertiti in zona – sottolineano dal Comitato –. Per tali miasmi siamo ancora in attesa di ricevere una risposta da parte dell’Asl Umbria 2 alla nostra mail del 26 aprile 2024". I rappresentanti dei cittadini di Prisciano e Terni Est hanno anche informato il "il Comune del problema delle vibrazioni, causato dagli impianti presenti nel magazzino Metal Recovery, che sta letteralmente ammorbando intere famiglie da due anni e mezzo a questa parte. L’assessore si è dimostrata molto disponibile ad ascoltarci ed ha condiviso con noi il nostro scetticismo e la nostra inquietudine. Ci ha inoltre informati della decisione di istituire un tavolo permanente delle associazioni e dei comitati ambientalisti all’interno del Comune di Terni". "Ci risulta difficile capire come mai – conclude il Comitato –, in una città come Terni, un tavolo di questo tipo non fosse ancora presente. Nei prossimi giorni abbiamo intenzione di scrivere alla Regione Umbria, in merito agli studi epidemiologici e ai biomonitoraggi, e all’Arpa per ottenere ulteriori dati".