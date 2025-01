Il Comitato attacca: "Delocalizzazione ancora rinviata"

S. MARIA DEGLI ANGELI – Incontro sulla Fonderia F.A., l’insoddisfazione del Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli per gli esiti del summit dal quale si attendevano, evidentemente, risultanze diverse. "Di delocalizzare gli impianti della Fonderia F.A. per ora non se ne parla" lamentano i responsabili del Comitato dopo l’incontro svoltosi nella sede del Comune a Santa Maria degli Angeli alla presenza dei tecnici del Comitato stesso, del vicesindaco Valter Stoppini, dei rappresentanti dell’ufficio Ambiente, Responsabile del Settore infrastrutture e di consiglieri comunali. Un confronto anche alla luce dell’incendio che si è verificato nella serata del 5 dicembre scorso e che ha acuito la questione della presenza della fonderia in un contesto residenziale. "Bisogna attendere – aggiungono -: cosa dobbiamo attendere, dopo tre incendi dal 2018 ad oggi, in assenza di idonee prescrizioni sanitarie che il testo unico delle leggi sanitarie ancora impone alle industrie insalubri, in un contesto prevalentemente residenziale come da Piano Regolatore? Noi non siamo d’accordo, la mancanza di fondi e i pareri contestabili degli enti preposti non possono essere motivo per fare rimanere l’industria nel centro abitato di Santa Maria degli Angeli. Non possiamo attendere un altro incendio, abbiamo paura e la Regione ora deve fare la sua parte, come ha già fatto per altre industrie problematiche del territorio regionale".