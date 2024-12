Il collegio fantasma "Progetto bloccato . Spazi preziosi per gli studenti e la città"

Onaosi: il collegio abbandonato di Elce. Ne torna a parlare il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Volpi. Sul caso ha presentato un’interrogazione chiedendo lumi all’amministrazione circa la situazione di stallo dei lavori di riqualificazione del plesso di Onaosi, bloccati dal Provveditorato ai lavori pubblici della Provincia.

"Le difficoltà abitative per gli studenti sono un problema urgente e il ritardo nei lavori del nuovo studentato è inaccettabile – afferma il consigliere Volpi. In un contesto in cui sempre più giovani scelgono di trasferirsi per motivi di studio, è fondamentale garantire loro un alloggio dignitoso e accessibile. Questa situazione non può più essere ignorata. È indispensabile che l’amministrazione si faccia portavoce presso Il Provveditorato dei lavori pubblici della Provincia e di concerto con le altre Istituzioni facciano pressione perché la situazione si sblocchi. La riqualificazione di Onaosi - conclude - è una priorità per il futuro della nostra città e per il benessere di tutti gli studenti".

Sui volumi del Collegio di viale Antinori è intervenuta più volte anche l’assocazione Elce Viva e la Caduceo. "Il problema della riqualificazione di quei volumi - dice l’associazione – è molto serio e non riguarda solo il quartiere, ma la città intera in considerazione della storia dell’Onaosi che da più di 120 anni è legata alla città di Perugia. La carenza di verde, di parcheggi e di impianti ricreativi potrebbe trovare una soluzione negi spazi ora lasciati vuoti se gli organi istituzionali (Regione, Provincia, Comune e Università) si attivassero seriamente chiedendo un confronto con la presidenza dell’Ente".