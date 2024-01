Il Circolo Scherma e un Mondiale storico

TERNI Alberto Tiberi, presidente del Circolo Scherma Terni, rivolge un saluto al 2023, che sarà ricordato per l’organizzazione dei Mondiali di Scherma Paralimpica Terni2023: "Un’impresa epica, fonte di emozioni indimenticabili e di grandi progetti per il futuro. Il 2023 è stato un anno senza precedenti per il Circolo Scherma Terni, caratterizzato dalla sfida titanica dell’organizzazione dei Mondiali di Scherma Paralimpica". "L’organizzazione impeccabile dei Mondiali non ha solo affrontato sfide sportive ma ha anche segnato un successo economico per la città – continua –. Gli alberghi affollati testimoniano l’entusiasmo dei visitatori, creando un ritorno economico che va oltre le pedane di scherma. L’evento ha stimolato l’attività commerciale, contribuendo a dare slancio all’economia locale. La presenza di illustri nomi dello sport, tra cui Bebe Vio e Emanuele Lambertini, ha aggiunto una dimensione di prestigio al Mondiale, portando l’attenzione di Terni. L’evento non ha solo celebrato campioni consolidati ma ha anche rivelato nuovi talenti, come l’atleta Leonardo Rigo, che ha conquistato la scena e lasciato un’impronta indelebile nella storia della scherma". "Il presidente sottolinea con orgoglio . conclude il Circolo – che il successo economico del Mondiale non è stato solo un vantaggio per la città ma ha contribuito a promuovere la scherma in modo più ampio, come sport accessibile e coinvolgente".