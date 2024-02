Il ’Ciccicocco’ anima la scuola di Cornetto

CITTÀ DI CASTELLO – Uno scenario quasi fiabesco fatto di alberelli addobbati di dolci per i bimbi che, con canti e schiamazzi, hanno rallegrato la zona sud di Città di Castello. "Il Ciccicocco ha rappresentato non solo una valorizzazione e riscoperta del patrimonio culturale, ma anche la testimonianza della forte collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali per la scuola le Matite di Cornetto che è riuscita a stabilire questo legame": così la dirigente scolastica Silvia Ghigi commenta il Ciccicocco che ha coinvolto i piccoli studenti. All’iniziativa hanno preso parte anche il sindaco Luca Secondi, il consigliere Roberto Brunelli e Michele Ceccagnoli in rappresentanza del comitato dei genitori del Circolo Didattico San Filippo. Ringraziamenti vengono rivolti a Raffaele Serri presidente Pro Loco e a tutti gli abitanti.