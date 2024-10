Il centrosinistra ’ricuce’. Proietti arriva a Gubbio: "C’è bisogno di una regìa"

Sono sempre le elezioni regionali ad animare la vita politica eugubina, che negli ultimi giorni ha visto un’escalation di incontri e annunci di assoluta rilevanza. Partendo da ieri pomeriggio, quando la candidata presidente della coalizione di centrosinistra Stefania Proietti ha preso parte ad un evento nella sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana. Dopo le presentazioni iniziali, i partecipanti si sono divisi in gruppi dedicati ai singoli argomenti come economia e turismo, città e trasporti, energie e ambiente, e al termine dei lavori durati un’ora circa si sono poi condivisi i risultati di quanto emerso in ogni tavolo di confronto tra cittadini. L’obiettivo dell’incontro, infatti, era quello di raccogliere le idee per andare a stilare un programma che condivida idee e necessità dell’intero territorio regionale che il comune di Gubbio occupa per ampia parte.

"Guardando alle ultime amministrative la sinistra può sicuramente essere forte, quello che è mancata è stata una regia che speriamo di potere dare noi", ha commentato la Proietti. Nessuna novità, ancora, per quanto riguarda una candidatura ufficiale per il consiglio regionale: le trattative proseguono ma tutto resta ancora avvolto nel mistero.

Il mondo della sinistra eugubina, però, da qualche giorno ha un nuovo partecipante. Si tratta del Circolo di Gubbio del partito Sinistra Italiana, che si è presentato alla città e alla stampa nella serata di lunedì 7 ottobre. Erano presenti il segretario del circolo Simone Pellegrini e il segretario regionale e provinciale di Sinistra Italiana, Fabio Barcaioli e Roberto Pileri. "La parte iniziale del progetto consiste nel costruire rete di competenze e conoscenze tramite il confronto con la cittadinanza e le forze di sinistra già in campo sul territorio e in sinergia con esse tesa a creare alternativa condivisa, programmatica e progettuale che porti a creare unità nel campo progressista. Vogliamo fare politica per tornare a vivere bene nella città, tanto che il circolo è stato creato grazie anche a ragazzi non più residenti a Gubbio", ha dichiarato Pellegrini. Non è mancato, ovviamente, il riferimento alle prossime elezioni regionali: è stata infatti presentata la candidata al consiglio regionale per l’alleanza AVS, l’eugubina Gloria Severini.

Federico Minelli