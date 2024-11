"Il centrodestra qui ha prevalso"

TODI - A distanza di alcuni giorni dal voto, Fratelli d’Italia riflette sulla sconfitta a livello regionale. Nonostante ciò, il Circolo di Fratelli d’Italia, attraverso la coordinatrice Giovanna Fortunati, sottolinea il successo della coalizione a sostegno di Donatella Tesei a Todi, unico Comune sopra ai 15000 abitanti dove ha prevalso il centrodestra. "Nella nostra città i risultati hanno indicato un centrodestra in chiaro vantaggio rispetto alla coalizione di sinistra guidata da Stefania Proietti – afferma –. Questo ci fa ben sperare e conferma il trend tuderte degli ultimi anni in cui il centrodestra è sempre stato sempre superiore al centrosinistra in ogni tornata elettorale. Sappiamo però che dobbiamo continuare a lavorare in maniera sinergica per far sì che Fratelli d’Italia possa crescere ancora". "Continueremo a stare in mezzo alla gente – aggiunge – ad ascoltare tutte le necessità e a farci portavoce dei bisogni dei concittadini. Continueremo a sostenere l’attività dell’amministrazione per ciò che riguarda i temi più importanti sul tappeto, dando ancora più valore alla promozione della città, al turismo, ai lavori pubblici ed alle infrastrutture per modernizzare la città, al sociale, alle nostre frazioni, ma riteniamo doveroso stigmatizzare tutti quei comportamenti volti alla pura propaganda, che provano a mettere in discussione opere pubbliche, procedure, progetti e qualunque altra cosa, senza mai scendere nel merito tecnico".