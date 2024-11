"Il centrodestra non è maggioranza". I ’dem’ avvisano l’amministrazione

"Il centrodestra non rappresenta più la maggioranza della città e ci aspettiamo che in Consiglio questa amministrazione rifletta e non sia più rigida alle nostre richieste, per il bene di Foligno". Parole nette dalla segretaria Pd Maura Franquillo e dalla capogruppo Rita Barbetti, dopo l’esito delle regionali. Il voto delle certifica la vittoria, anche a Foligno, del centrosinistra ma non ha permesso a nessun candidato folignate di entrare in Consiglio. Franquillo nel leggere i numeri vede il bicchiere mezzo pieno e traccia un parallelo con le comunali: "Anche alla luce di quel dato, avevamo fatto un buon percorso. Ci dispiace per non essere stati in grado di eleggere un rappresentante , molti non hanno espresso il nome, anche se Foligno era abituato a numeri più alti di preferenze". E le richieste alla nuova maggioranza di Stefania Proietti. "Sanità, perché i servizi pubblici sono in grande difficoltà e vanno ripristinati – ha detto Barbetti – ma l’Umbria, e Foligno, vanno rimessi al centro anche dei trasporti. Noi per raggiungere Roma impieghiamo due ore. Sui trasporti serve una lotta seria e profonda, perché il servizio potrebbe anche agevolare il ritorno e la permanenza dei giovani". E sempre sulla questione della mancata elezione di un folignate in generale, e di Joseph Flagiello in particolare: "Molti voti del Pd sono stati espressi senza preferenze". Mentre sull’impegno per portare la città in Regione: "Lavoreremo con chi rappresenta i luoghi vicino a noi. Coinvolgeremo i consiglieri regionali eletti che, seppur non di Foligno, non ci faranno mancare il loro appoggio".

Alessandro Orfei