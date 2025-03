Il centro storico alza la voce. Commercianti e cittadini: "Ecco le cose che non vanno"

C’è malcontento in questo ultimo periodo in centro storico. Sia sul fronte del commercio, che da parte degli abitanti. Le cose che non vanno? La lista, riportano i consiglieri comunali di opposizione, è lunga. Per questo martedì alle 21 nella sala del ristorante Il Cantinone in via Ritorta, ci sarà un incontro con gli abitanti. "Affronteremo vari temi e discuteremo delle esigenze locali per delineare progetti che favoriscano la crescita economica, sociale e culturale della nostra città, nei suoi vari aspetti - anticipa la consigliera di Fratelli d’Italia Clara Pastorelli, a nome degli altri colleghi d’opposizione -. Con questo appuntamento continuiamo il nostro percorso di ascolto in tutti i maggiori quartieri di Perugia per raccogliere proposte, suggerimenti e, soprattutto, per ascoltare le specificità di ogni singolo territorio. L’obiettivo è costruire insieme ai cittadini un patto di collaborazione e di crescita".

Versante commercio. Il tema del dibattito organizzato da Confcommercio Perugia e dal Consorzio Perugia in Centro (lunedì 31 alle 10.30 nella sede del Nobile Collegio della Mercanzia) è “Rinascita del cuore di Perugia. Insieme per il futuro del centro storico“. Un titolo che anticipa già il tenore dell’incontro al quale sono stati invitati la sindaca Vittoria Ferdinandi e gli assessori competenti nella materia del contendere. Sul tappeto, mobilità, parcheggi, eventi, necessità di politiche per favorire la stabilità e lo sviluppo delle attività rimaste nell’acropoli. Faranno sentire la oro voce, tra gli altri, Michele Biselli (Mandamento Perugia Confcommercio), Simone Fittuccia (Federalberghi), Paolo Mariotti (Consorzio Perugia In centro).