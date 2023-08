Con un panorama unico che abbraccia tutta la pianura da Perugia a Magione, il castello di Agello diventa protagonista per una settimana, fino al 13 agosto, della festa organizzata dalla locale proloco. Gastronomia, intrattenimenti musicali e eventi legati all’arte caratterizzano la storica festa. Tra le proposte culturali la mostra di scultura allestita lungo le vie dell’antico abitato su cui svetta la storica torre, a cura dell’artista Fabrizio Fabbroni. Le opere esposte sono state realizzate dagli artisti Paolo Ballerani, Sestilio Burattini, Daniele Covarino, Fernando Fabbroni, Diego Latella. "La mostra diffusa ed il Castello di Agello – afferma Fabbroni – meritano di essere visitati e ringrazio il Presidente della Proloco Francesco Mezzetti, gli amici Libero Cipolloni e Gianni Dentini, tutti coloro che hanno reso possibile tale importante evento.Per incentivare la curiosità ho pensato di creare un semplice concorso fotografico in memoria di mio padre Fernando, a cui possono partecipare tutti. Il bando può essere scaricato nella mia pagina Facebook". Tra gli altri eventi la presenza dei 7Cervelli nella serata di apertura. Tutte le sere musica live. È previsto il servizio navetta per il centro storico da Piazza Sant’Antonio.