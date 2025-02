Il caso dell’ufficio “politico“ nella polizia locale. Veleni e polemiche. Federighi: "Non ne so nulla"

TERNI Fuoco incrociato di politica e sindacati sulla presunta disposizione del Comune, un ordine di servizio dirigenziale, che assegnerebbe ufficio e segreteria nella sede della polizia locale all’interno del “Pentagono“ di Corso del Popolo, al consigliere comunale, nonché vicepresidente dell’assemblea e coordinatore politico di Ap, Raffaello Federighi, delegato del sindaco alla sicurezza. Il gruppo del Pd annuncia una "richiesta di accesso agli atti affinché si possano conoscere tutte le informazioni rilevanti per verificarne legittimità e trasparenza". Il consigliere comunale Roberto Pastura (FdI) annuncia la richiesta di una "verifica statutaria, in particolare ho chiesto di conoscere con precisione la natura dell’incarico assegnato, le relative funzioni e compiti, nonché di chiarire se tale nomina comporti, direttamente o indirettamente, un aggravio di costi per il Comune". Scatenati i sindacati di categoria. Csa Ral e Fp Cgil in una lettera urgente al sindaco Stefano Bandecchi e al dg Claudio Carbone: "Se ciò fosse vero si adotteranno tutte le prerogative a disposizione previste dalla legge per tutelare l’autonomia gestionale ed amministrativa nonché per evitare un utilizzo di risorse economiche dei cittadini non legittimato da alcuna norma". Uil Fpl: "Esprimiamo il nostro fermo disappunto per la scelta del Comun di destinare spazi e risorse, che dovrebbero essere prioritariamente impiegati per migliorare le condizioni di lavoro della polizia locale, a fini estranei all’attività operativa del Corpo. Mentre gli agenti necessitano di locali adeguati, come spogliatoi funzionali e spazi operativi idonei, si è deciso invece di assegnare una stanza ad attività politiche, dotandola di personale di segreteria: un’inaccettabile sottrazione di risorse". ma il protagonista della vicenda, Raffaello Federighi, al riguardo non sa nulla. "Esercito la funzione di delegato del sindaco a sicurezza e polizia locale da almeno un anno e mezzo – spiega a La Nazione –, da quando ci siamo insediati. La novità è che la scorsa settimana nell’ambito del Patto Terni Sicura (siglato in Prefettura ndr) ho rappresentato il Comune all’apposito tavolo tecnico. Se in questo contesto il sindaco ritiene che io debba avere un ufficio e personale di supporto va chiesto a lui, io non ne so nulla. Come detto, svolgo questa funzione da un anno e mezzo".