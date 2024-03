Il canottaggio riparte da Piediluco. Tre giorni col “Memorial D’Aloja“

TERNI - Tre giorni di gare, 29 nazioni coinvolte. Sono soltanto alcuni dei numeri dell’edizione numero 38 del Memorial Paolo d’Aloja in programma a Piediluco. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale della stagione e per questo c’è molta curiosità nel vedere come la spedizione azzurra si comporterà. In totale saranno 57 tra uomini e donne suddivisi in atleti Senior e Pesi Leggeri che difenderanno i colori azzurri nella regata di apertura della stagione internazionale, mentre la squadra azzurra schiererà 49 elementi tra gli Under 23 e 10 tra gli Under 19.

Oltre al Memorial d’Aloja, il Centro di preparazione olimpica e paralimpica di Piediluco ospiterà anche Meeting Nazionali in vista dei Giochi di Parigi 2024 e dei Mondiali ed Europei di categoria. Per quanto riguarda il “Memorial”, in corso fino a domenica, gli atleti in gara saranno oltre duecento. Le finali di domani e domenica saranno trasmesse, in diretta, dalla Rai. Gli eventi sono sostenuti dalla Fondazione Carit.