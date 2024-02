Il calendario “Ottantanni“. Tra fotografie e ricordi

UMBERTIDE - “Ottantanni“. Che non è solo una bella età ma anche il titolo del calendario 2024 ideato e curato da Mario Tosti, noto e apprezzato storico locale e realizzato con l’Associazione socio culturale San Francesco, l’Università della Terza Età, Umbertide Storia, Comune e in collaborazione con il Campus Da Vinci. Un lunario utile non solo a segnare un appuntamento o una data ma da sfogliare con curiosità e gusto del sapere, per ritrovare i fatti che segnarono la storia di Umbertide e dell’Italia negli ultimi 80 anni. Insomma un progetto che va ben al di là del tradizionale di calendario, offrendo un lavoro di ricerca storica che gode del contributo di tanti. L’edizione 2024 è dedicata al 1944, anno in cui Umbertide vide il bombardamento e la strage di piazza San Giovanni. Il mese di gennaio, presentato nei giorni scorsi al Campus Da Vinci, ricorda gli accadimenti dello stesso mese del ’44, dalla realizzazione dell’impianto di segnalazione antiaereo alla fortezza di Romeggio al bombardamento di Città di Castello, insieme a fatti di rilevanza nazionale. A febbraio e nei mesi seguenti verranno presentate le altre pagine del calendario, che raccolte, potranno essere rilegate con un nastrino tricolore. La loro realizzazione, in corso, è aperta al contributo di tutti, soprattutto dagli studenti del “Da Vinci“ guidati dai docenti di storia. Grazie a un Qr code è possibile accedere al sito www.umbertidestoria.net e lasciare proprie proposte e contributi.

Pa.Ip.