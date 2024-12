Il calendario del volontariato con La Nazione

Ci accompagneranno in ogni mese dell’anno: sono i volontari del calendario che, anche per il 2025, il nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee - La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno - regala ai lettori. Dodici associazioni umbre protagoniste con la loro generosità: atti quotidiani di amore e solidarietà, verso un prossimo bisognoso di cure e attenzioni. Un mosaico di dodici mesi, fatto di immagini che raccontano un impegno gratuito che deve, oggi più che mai, indicarci la via. Il calendario verrà distribuito in abbinamento gratuito acquistando una copia del nostro giornale sabato 28 dicembre.