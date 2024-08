Il caldo non dà tregua. Temperature oltre i 40°

Quattro, cinque gradi in più le massime registrate ieri in molte località dell’Umbria: si va dai 35 gradi delle zone di collina fino ai 40 in pianura, nel ternano in particolare. Il Centro funzionale della Regione Umbria ha rilevato ad esempio ad Attigliano e Arrone 40,3 gradi di massima. Anche a Castelluccio la temperatura è salita di due gradi rispetto a venerdì, arrivando a oltre 29°. "Continua dunque il gran caldo sull’Umbria con temperature molto elevate ma – spiega Umbria Meteo – come annunciato, destinate a crescere ulteriormente nei prossimi giorni, entro domani mediamente di altri 2 gradi. Ciò vuol dire che in alcune località saranno nuovamente superati i 40°, quindi fino ad 8 gradi sopra la media".

Poi, forse, ci sarà un primo allentamento della morsa che dura da settimane. "Ribadita la tendenza per i prossimi 3-4 giorni, possiamo iniziare a definire qualche ipotesi di evoluzione per i giorni attorno a Ferragosto. Attualmente – aggiungono gli esperti di UM - Sembra che da mercoledì 14 agosto l’alta pressione sopra il bacino centrale del mar Mediterraneo inizi ad indebolirsi soprattutto in quota. Proprio tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto il centro nord Italia potrebbe essere interessato da un primo disturbo in quota di aria fresca nord atlantica che determinerà un aumento dell’instabilità atmosferica pomeridiana. Ciò si tradurrà in possibili locali rovesci o temporali pomeridiani con temperature massime in calo di 2 o 3 gradi rispetto ai picchi attuali. Un qualcosa di più consistente potrebbe arrivare tra il 17 ed il 19 agosto. Se confermato nei prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, parliamo di precipitazioni più frequenti con un ulteriore calo delle temperature che tornerebbero in linea con le medie del periodo".