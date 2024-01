Il calcio di Riccardo Cucchi. La presentazione del libro

TODI - Domani alle 17, nella Sala Affrescata del Museo Pinacoteca, si terrà la presentazione del libro di Riccardo Cucchi “Un altro calcio è ancora possibile“, alla presenza dell’autore che ne parlerà insieme al collega Antonello Brughini e al sindaco Antonino Ruggiano. Cucchi, ormai umbro d’adozione, risiede nel Marscianese ma è ormai una presenza costante a Todi, dove ha partecipato alle ultime due edizioni del torneo di calcetto al parco della Rocca. Cucchi, che ha condiviso emozioni con milioni di tifosi italiani in centinaia di radiocronache, dai campi di squadre in lotta per la salvezza alla finale vittoriosa del mondiale di Berlino nel 2006, ha scelto stavolta di utilizzare il calcio per denunciare le discriminazioni con il quale il movimento convive, invitando a restituire la fantasia ai bambini, schiacciati dalla bramosia di risultati delle scuole calcio e dalle aspirazioni di genitori. "Del calcio spesso si racconta il lato peggiore – afferma Cucchi – tifoserie violente, cori razzisti, bilanci truccati, penalizzazioni. Eppure, ci sarebbe tanto altro se solo ci si concentrasse sui valori e si facesse a meno dell’insaziabile fame di profitto che sta macinando diritti e speranze. Basterebbe ricordare com’era calciare un pallone da bambine o bambini". L’invito che Cucchi rilancerà anche a Todi è quello di poter tornare a giocare il calcio sui campetti dell’oratorio o in strada, di sottrarlo alla schiavitù della televisione che ne vuole fare soltanto spettacolo e null’altro, di riportare i bambini allo stadio, strappandoli alle app e alla tv.