Il benessere secondo il Festival della Psicologia . Sette giorni di eventi per coinvolgere i cittadini

“Psiche & qualità della vita“: punta dritto sul benessere psicologico, "essenziale per vivere adeguatamente le diverse dimensioni della vita" la nona edizione dello Psicologia Umbria Festival che da lunedì 9 a sabato 15 ottobre (con un pre-evento giovedì) torna a Perugia, Terni, Corciano e Gubbio e on line. Nell’arco di sette giorni il cartellone offre 23 eventi a ingresso libero che l’Ordine Psicologi dell’Umbria organizza con l’intenzione dichiarata di andare oltre gli addetti ai lavori e la comunità professionale per interessare e coinvolgere tutta la popolazione: lo ha sottolineato ieri il presidente dell’Ordine e del Cnop David Lazzari (nella foto): "La dimensione psicologica – ha spiegato – condiziona moltissimo la qualità della vita in tutti gli ambiti, nelle relazioni, nello studio, nel lavoro". Per questo il festival affronta tematiche attuali e a largo raggio, dalla vita di coppia all’organizzazione del tempo, dall’affrontare un lutto all’adolescenza. Il pre-evento del 5 ottobre, al Dipartimento Fissuf dell’Università di Perugia, sarà sull’uso del sogno nella elaborazione del dramma mentre lunedì 9 il festival si apre con tre eventi a Perugia: il primo alle 16.30 al Cesvol, con “Come farfalla: psiche in volo“. Scorrendo nel fittissimo cartellone, il 10 ottobre a Palazzo dei Priori Lorenza Spiezia, Aldo Raul Becce e Meri Caponi parleranno di “"Adolescenza e nuove forme del disagio contemporaneo: una prospettiva psicoanalitica“. Ci sarà anche la Consulta dei giovani psicologi nella mattina del 13 ottobre e nel pomeriggio a Corciano si parlerà di “Come affrontare le angosce nel mondo moderno“. Il giorno dopo due appuntamenti a Gubbio e Terni su “Lutto e vita“ per elaborare la perdita e “La vita accade, tra una nota stonata e un accordo perfetto“. Il programma è su www.ordinepsicologiumbria.it.

Sofia Coletti