Il basket tra i banchi di scuola. In arrivo 16 squadre da tutta Italia

CITTA’ DI CASTELLO - Il basket tra i banchi di scuola. Il countdown è iniziato: i prossimi 24 e 25 maggio Città di Castello ospiterà il Final Event della Jr. Nba Fip Schools League, il campionato organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla National Basketball Association e dedicato agli studenti delle scuole medie. Ieri nella sala consiliare si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento scolastico che porterà nel capoluogo tifernate 16 squadre da tutta Italia e oltre 230 giovani cestisti, tutti vestiti con le maglie di gioco dei grandi campioni dell’Nba. In palio, il sesto titolo di campione e l’ambito Anello junior.

Tra i presenti ieri a illustrare i dettagli del progetto anche il responsabile del settore Scuola Fip Giacomo Galanda, il presidente del Comitato Regionale Fip Gianni Antonelli e il consigliere regionale Coni Umbria Fabrizio Forsoni. Quello organizzato in Altotevere sarà il primo dei due eventi ospitati in Umbria e targati Jr. Nba: due settimane più tardi, dal 6 all’8 giugno, a Perugia si svolgerà infatti l’evento finale. Giunta alla sua sesta edizione ha visto infatti la partecipazione delle scuole di 16 città (Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, Bari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Perugia, Pescara e Chieti, Livorno, Reggio Calabria, Roma, Trani e Barletta, Trieste, Venezia), per un totale di quasi 500 istituti coinvolti e oltre 7 mila studenti in campo.

La formula dell’evento prevede la divisione delle squadre in 4 gironi da 4 squadre ciascuno: le scuole Nba si sfideranno nella prima giornata per raggiungere la posizione più alta in classifica. Il secondo giorno si disputeranno le finali per l’assegnazione delle posizioni dalla sedicesima alla prima. Dopo la fase a gironi e il tabellone ad eliminazione diretta, le migliori squadre si affrontano per il titolo di Campione Jr. NBA della città.