I volontari rimbiancano il ’Diurno’

MAGIONE – "La comunità parrocchiale si impegna a rimbiancare tutta la struttura come segno concreto di questa giornata" è quanto affermato dall’arcivescovo di Perugia e Città della Pieve Ivan Maffeis in occasione della benedizione del Centro diurno socio riabilitativo educativo di Sant’Arcangelo di Magione accompagnato dai parroci delle parrocchie di Sant’Arcangelo, Panicarola, Paciano e Piegaro. "Un gesto – ha spiegato il Vescovo – che vuole essere anche una spinta a sensibilizzare la comunità a non dimenticare le necessità di questi luoghi." Accolti dalla responsabile delle strutture residenziali e semiresidenziali del Distretto del Trasimeno, Caterina Magliocchetti, e, per il comune di Magione, dall’assessore all’urbanistica, Vanni Ruggeri, e dalla consigliera Vanessa Stortini, gli ospiti hanno visitato la struttura aperta negli spazi un tempo occupati dalla locale scuola primaria.