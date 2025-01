I Vigili del fuoco portano la ’Befana volante’ in piazza Gabriotti

CITTA’ DI CASTELLO – La Befana volante fra i monumenti simbolo della città. Appuntamento confermato con la Befana dei "pompieri", che lunedi 6 gennaio, volerà nella notte di Città di Castello per planare in piazza Gabriotti e regalare sorrisi e dolci ai bambini. Appuntamento alle ore 18 circa quando andrà in scena il volo a circa 40 metri di altezza tra la torre civica e il campanile del Comune grazie alla professionalità di circa quindici vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello. Lo speaker Leonardo Caprini dal palco racconterà minuto per minuto le emozioni dell’esibizione accompagnato dalla musica, ma l’intrattenimento partirà dalle ore 17.30 con giochi e animazione. Al patrocinio del comune e al protagonismo dei pompieri si lega l’opera di volontariato di tante realtà del territorio. Nel ringraziare il comandante provinciale dei vigili del fuoco Valter Cirillo e il capo distaccamento locale Gian Paolo Ciuchi insieme a tutti i vigili impegnati, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri, invitano la cittadinanza a partecipare.