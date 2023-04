I turisti “invadono“ il lago: ristoranti pieni e lunghe code per le isole

Anche in queste ore come di consueto il Trasimeno è stato meta di tantissimi turisti per le passeggiate di Pasqua e Pasquetta e le gite fuoriporta. File lunghissime sui pontili per imbracarsi verso le isole ma anche ristoranti pieni e grande affluenza nei borghi. Castiglione del Lago e Città della Pieve hanno registrato il tutto esaurito così come Passignano e centri turistici come San Feliciano e Tuoro. Ad allietare le passeggiate anche la presenza di diversi mercatini dell’artigianato. Il più importante a Città della Pieve con oltre 50 espositori con le loro eccellenze produttive: partendo dai prodotti tipici come la norcineria, formaggi, olio, legumi, miele e tanti altri; spazio ovviamente, al prelibato “oro rosso“ pievese, lo zafferano purissimo in fili. Per le festività pasquali, grazie a uno speciale trekking urbano guidato, i turisti hanno potuto ammirare le opere del Perugino, ma anche i panorami mozzafiato e angoli senza tempo e ricchi di fascino di Città della Pieve.