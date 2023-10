I super nonni "Sono una grande risorsa . Un pensionato su tre aiuta la famiglia"

In più di una famiglia su tre (34%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa. Gli over 70 con le loro pensioni danno un aiuto economico, fanno da babysitter, da autisti e coprono i buchi dei genitori. È quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti, divulgata in occasione dell’Assemblea dei Senior della confederazione, con la conferma del presidente nazionale Giorgio Grenzi e dell’umbro Roberto Berioli nel Consiglio nazionale.

"Come nella migliore tradizione agricola - spiega Berioli, a capo dei pensionati Coldiretti - la presenza degli anziani fra le mura di casa è quindi quasi sempre considerata un valor aggiunto all’interno di un welfare familiare che deve fare i conti sia con la gestione delle risorse economiche disponibili sia con quella del tempo e dei figli. La presenza dei nonni - aggiunge Berioli - è sempre più importante anche rispetto alla funzione fondamentale di conservare le tradizioni alimentari e guidare i più giovani verso abitudini più salutari nelle scuole e nelle case. Occorre considerare la “vecchiaia” come occasione di sviluppo per l’intera comunità - ribadisce Berioli - visto che gli over 65 in Umbria sono oltre il 26% dell’intera popolazione: una categoria ricca di esperienza e valori, che deve essere rivalutata e difesa non solo per la sempre più alta rappresentatività, ma anche per l’importante ruolo che è chiamata a svolgere soprattutto in ambito familiare. Per il mondo agricolo - conclude Berioli - i senior continuano a rappresentare, un pilastro di saperi, esperienze e tradizioni".

Silvia Angelici