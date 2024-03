I sindaci Proietti e Sisti a sostegno di Masciotti

FOLIGNO – Elogio del civismo e dell’impegno sociale "che è già politica". Questo è il messaggio che ha lanciato Foligno2030, lista civica che ha aderito ai Civici umbri nella coalizione ‘Patto avanti’, in un incontro con il candidato sindaco Mauro Masciotti e due sindaci che del civismo hanno fatto la bandiera principale: Stefania Proietti per Assisi e Andrea Sisti di Spoleto. La sindaca Proietti ha ricordato la sua chiamata alla responsabilità amministrativa: "Sentivo la politica della mia città lontana e quando sono stata chiamata non ho perso occasione per costruire un progetto per Assisi. Il segreto è sempre quello dello studio e dell’impegno". Il richiamo alla campagna elettorale: "Mai una campagna contro, rispondete alle accuse con i progetti". Qualche bordata al sindaco Stefano Zuccarini è arrivata da Sisti: "E’ una persona con cui è difficile parlare, c’è troppa separazione anche in realtà che sarebbero un patrimonio come Vus". E su Masciotti: "Un civico che arriva all’impegno amministrativo ha la capacità di rispondere alle persone che gli danno l’impegno". Masciotti ha ricordato le prossime tappe, con un grande evento in cui avrà un forte ruolo anche la lista del sindaco. Quindi il rimando alla molla che lo ha fatto scendere in campo: "C’è bisogno di fare qualcosa in più: il ceto medio è sempre più ridotto e in fuga, serve il ritorno della cultura del noi, dell’aiutarci con i problemi e le ricchezze in uno spirito che ci faccia affrontare le difficoltà quotidiane. Io combatterò la situazione perché nelle nostre città ci sono troppi muri. Il sindaco deve rappresentare tutti e la prima arma è la partecipazione". Ad introdurre l’appuntamento il presidente di Foligno2030, Simone Bellucci, che ha lanciato i ‘tavoli tematici’ e di partecipazione del gruppo.