I segreti dei Templari con il Festival del Medioevo

“Perugia Templare. I luoghi degli ordini di Terrasanta“ è il titolo dello speciale e affascinante focus che il Festival del Medioevo dedica alle controverse vicende dell’ordine dei cavalieri del Tempio, fondato nel XII secolo da Ugo di Payns per proteggere i pellegrini che si recavano in Terrasanta e poi diventato, nel giro di qualche decennio, un modello organizzativo per altri ordini monastico-militari come gli ospitalieri e i cavalieri teutonici. L’appuntamento culturale si terrà il 12 e 13 aprile all’Auditorium San Francesco al Prato con protagonisti sei tra i più qualificati studiosi dell’età medievale e dell’Umbria del XIII secolo: Simonetta Cerrini, Franco Cardini, Nicolangelo D’Acunto, Attilio Bartoli Langeli, Kristjan Toomaspoeg e Mirko Santanicchia.

Al centro delle lezioni di storia ci sarà il racconto del “secolo d’oro” di Perugia e San Bevignate (nella foto), la più importante e significativa chiesa templare al mondo, dove si conserva un eccezionale ciclo di affreschi realizzato nel momento storico di massimo splendore dell’ordine religioso-cavalleresco. Non solo, il territorio di Perugia sarà protagonista anche delle visite guidate di sabato 13 aprile, a cura di Mirko Santanicchia, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della chiesa di San Bevignate, del complesso monumentale di San Manno e del castello dei Cavalieri di Malta di Magione. “Perugia templare” è organizzata in collaborazione con il Comune che nel 2017 ha fondato la associazione europea Templar Routes European Federation.