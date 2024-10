“I sapori del cinema“ puntano su quattro borghi tra proiezioni, laboratori, visite e degustazioni

Terzo, ricchissimo week-end per “Umbria, i sapori del cinema“, l’innovativo progetto di promozione turistica che unisce la settima arte con le eccellenze umbre del vino e dell’olio, voluto dalla Regione e curato dalla Rete dei Festival del Cinema umbri. Dopo gli eventi del Terni Film Festival e del PerSo-Perugia Social Festival ora è il turno del Festival del cinema di Spello: da domani a domenica si terranno a Spello, Montefalco, Assisi e Bevagna laboratori, presentazioni di libri, proiezioni di film e incontri con attori, degustazioni e visite guidate. Si parte domani alle 15, da Spello, negli spazi di Sant’Andrea, con il laboratorio del creatore di suoni Marco Ciorba. Alle 19.30 tappa alla cantina Antonelli di Montefalco per l’omaggio a Walter Chiari, a 100 anni dalla nascita. Verrà presentato il libro “100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare” con l’autore Michele Sancisi e del critico Alessandro Boschi, alle 21.15 si vedrà “Bellissima” di Luchino Visconti con Anna Magnani e lo stesso Chiari. Sabato alle 10.30 visita guidata al Bosco di San Francesco di Assisi, alle 15 di nuovo a Spello per il laboratorio con Chiara Scardaoni, esperta di make up ed effetti speciali.

Poi di nuovo alla cantina Antonelli di Montefalco: alle 19.30 incontro con Lillo (nella foto), protagonista del film “Gli addestratori” del regista Andrea Jublin, proiettato alle 21.15. Con lui la presidente del festival, Donatella Cocchini e il direttore artistico, Gianluca Scarpa. Infine, domenica c’è un viaggio nel Medioevo, tra i luoghi in cui è stato girato il “Dante” di Pupi Avati, accompagnati da una guida e dalla storica del costume Arianna Duranti. L’appuntamento è alle 9.30 a Bevagna. Tutti gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione a: [email protected]. ’Umbria, i sapori del cinema’ prosegue a Narni dal 18 al 20 ottobre e si chiude a Montone dal primo al 3 novembre.