I Sacchi di Sabbia portano al Subasio “Pluto“ di Aristofane

“La Bella Stagione“ 24-25, organizzata da Fontemaggiore, prosegue sul palco del Subasio con il terzo appuntamento: stasera alle 21.15 c’è “Pluto“, spettacolo de I Sacchi di Sabbia (che curano adattamento e regia) e Compagnia Lombardi - Tiezzi, con protagonisti Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano. Protagonista del Pluto, l’ultima commedia di Aristofane, è il Denaro. È una novità e solo un teatro potentemente simbolico come quello di Aristofane poteva introdurre un simile personaggio-allegoria – Pluto, il dio della ricchezza – costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura. E la fantasia dell’eroe comico è una forza di rivoluzione che esecra il mondo nelle sue storture e ha la capacità straordinaria di reinventarlo e rifarlo. I Sacchi di Sabbia ripropongono il Pluto nella sua interezza, in una versione persino filologica (quattro attori interpreteranno tutti i personaggi, proprio come nell’Atene di Aristofane). Biglietti interi a 15 euro, ridotti 12, disponibili alla biglietteria e on-line su www.fontemaggiore.it