I progetti di Arci Umbria. C’è posto per 49 operatori

C’è tempo fino al 18 febbraio per cogliere le opportunità offerte dal servizio civile universale. Tra le tante, Arci Servizio Civile propone l’impiego di 49 operatori volontari suddivisi in 8 diversi progetti nel territorio regionale dell’Umbria. I volontari saranno impiegati in vari settori: dall’assistenza agli anziani, alla sostenibilità ambietale alla cultura. La durata del servizio è di dodici mesi. Agli operatori volontari in servizio civile universale spetta un assegno mensile di 507,30 euro. Requisiti di partecipazione e informazioni sul Bando di Servizio Civile: www.politichegiovanili.gov.it Per informazioni sui progetti in dettaglio: www.arciserviziocivile.it - Arci Servizio Civile Perugia, V. della Viola 1, Perugia - [email protected] - 0755725016 - Arci Servizio Civile Terni, V.le B. Brin 113, Terni - [email protected] - 0744087577. I territori coinvolti: Perugia, Assisi, Gubbio, Terni, Castiglione, Baschi.