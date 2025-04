I prodotti della Rai si presentano ai buyers. Appuntamento nella città di “Don Matteo“

La Rai sceglie la città di Don Matteo per presentare al mondo le sue produziuoni. S’intitola “Screenings Rai Com“ l’evento che per quattro giorni, dall’8 all’11 aprile, porterà a Spoleto oltre novanta buyers provenienti da ogni angolo del pianeta per conoscere i migliori prodotti della Rai. Si comincia la sera dell’8 aprile al Teatro Caio Melisso, in piazza del Duomo, quando oltre novanta buyer delle televisioni e delle piattaforme digitali internazionali si incontreranno per la presentazione del catalogo estero 2025 della Rai, per scoprire novità e must della produzione del servizio pubblico, dalle serie ai Tv movie, ai documentari e ai grandi eventi della musica e dell’arte, fino ai programmi per ragazzi. Gli operatori del settore potranno conoscere la creatività e la qualità del prodotto made in Italy, sempre più apprezzato sul mercato estero. Con 4mila titoli, oltre 600 film da catalogo, 700 film classici e oltre 8mila ore di prodotto televisivo, Rai Com è uno dei maggiori fornitori globali di contenuti per i broadcaster e le aziende di distribuzione. A ospitare l’evento sarà il Complesso Monumentale San Nicolò. Gli “Screenings di Rai Com“ sono realizzati in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Spoleto. Tra le serie della Rai più note che saranno proposte e per le quali si attendono a Spoleto alcuni degli attori protagonisti, ci sono titoli come “I Bastardi di Pizzofalcone“ con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, “Imma Tataranni“ con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, “Stucky“ con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova, “Mina Settembre“ con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, “Le indagini di Lolita Lobosco“ con Luisa Ranieri, “Gerri“ con Giulio Beranek. Inoltre due presentazioni organizzate da Rai Libri, con Beppe Convertini e Massimiliano Ossini, il 9 e il 10 pomeriggio.