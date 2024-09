“I Primi d’Italia“, oggi il gran finale. In migliaia per il cibo e non solo

Quattro giorni di grande festa, a Foligno, per la 25esima edizione de I Primi d’Italia. Cultura, gastronomia, comicità con gli ospiti e sperimentazioni che oggi si avviano al gran finale. Questo importante appuntamento ha riversato in città migliaia di visitatori arrivati da tutta Italia, per regalarsi uno spaccato unico sull’universo che ruota intorno ai primi piatti. Ma la kermesse gastronomica è anche sinonimo di intrattenimento con la piazza gremita che venerdì scorso ha applaudito lo show di Jo Squillo. Il Festival si è confermato anche a misura dei più piccoli visto il successo del progetto “Primi d’Italia Junior - mani in pasta“, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. In questo spazio “formato baby“ a Palazzo Candiotti, tanti bambini e bambine partecipano ad attività ludiche e di animazione per apprendere, tra gioco e didattica, informazioni utili a sviluppare sane e corrette abitudini alimentari.

Quest’anno, parallelamente ai laboratori dei bambini, sono stati organizzati anche dei momenti di incontro con i genitori che in queste giornate di festival si confrontano con esperti sulle tematiche dell’alimentazione e dello sviluppo di una idonea sensibilità in merito alla materia dell’educazione alimentare, con innegabili riflessi sulla prevenzione sanitaria. Ricco di eventi il programma di oggi. Le iniziative prenderanno il via dalle 10 con l’apertura dei Villaggi Del Gusto e delle mostre-mercato.

E naturalmente anche domenica alle 11 iniziano Primi d’Italia Junior a Palazzo Candiotti. Ma in mattinata prenederanno il via anche le Food experience al Santa Caterina. Alle 11 ‘Passione e Fantasia, Pacchero con pesto di rucola, crema di pomodoro bruciato e crumble di pane alle alici’ a cura di Pasta di Fabriano. Alle 16 “L’Umbria in un piatto“ con Chef Laura Colaiacovo. A cura di Assoprol. Alle 18 “25 anni di pasta raccontati in 3 piatti“ con gli chef Marco Faiella, Simone Chiodi e Stefano Marconi. A cura dell’associazione Apci – Associazione professionale cuochi italiani. Tanti appuntamenti legati alla cultura e alla formazione e tanti legati all’enternainment. Stasera saranno premiate Luciana Barbetti, Ambra Cenci e Rita Marini. Chef in scena Gaetano Trovato e alle 22 dj set con Tommaso Merendoni.