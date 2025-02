I personaggi storici a ’Incontri del Subasio’

ASSISI – Un pomeriggio dedicato agli assisani illustri e poco conosciuti o a figure che hanno amato fortemente la città pur non essendoci nati. Oggi alle 17, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale, il professor Massimo Zubboli (foto) illustrerà i personaggi storici di Assisi dimenticati grazie all’iniziativa "Incontri del Subasio" promossi dal Circolo del Subasio, presieduto dall’avvocato Gino Costanzi, con il patrocinio del Comune di Assisi. Nel corso dell’incontro Zubboli, giornalista, scrittore e conoscitore dell’amata realtà assisana, si soffermerà, in particolare, su quattro personaggi: Inigo Campioni, Giovanni Terruggia, Alfredo Simonelli, Giancarlo Bocconi. "Campioni, ammiraglio di squadra, medaglia d’oro al valor militare – spiega Zubboli - è sepolto nel cimitero civico di Assisi. Originario di Viareggio, venne fucilato a Parma nel maggio del 1944. L’ingegnere Terruggia, capitano del genio, è stato co-fondatore della Pro Civitate Christiana di Assisi. Simonelli, capitano veterinario della Julia, deceduto in Montenegro: compì un gesto di solidarietà, lui morente, lasciando il suo posto nell’aereo che torna in Italia per cederlo a un giovane ferito, salvandogli la vita. Chiuderò con il giovane ventunenne guardiamarina Giancarlo Bocconi, imbarcato sull’incrociatore ‘Alberico da Barbiano’, disperso dopo l’affondamento nel 1941, circostanza in cui Bocconi si adoperò per cercare di salvare i compagni dell’equipaggio". Un’occasione, dunque, per conservare la memoria di figure significative per la città e la sua storia.