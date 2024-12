I nuovi voli per le vacanze. Rotte su Pantelleria e Lampedusa

Dopo il successo registrato nel corso del 2024 con oltre 1.700 passeggeri trasportati, HelloFly annuncia la riconferma dei voli da Perugia e Malta per Lampedusa, ma non solo. Nello stesso periodo, a partire dal 7 giugno e fino al 27 settembre, con cadenza settimanale (sabato) e orari comodi, sarà operativa anche la nuova tratta Perugia – Pantelleria, anch’essa operata da un aeromobile Dash 8-400 da 78 posti.

Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria, non nasconde il proprio entusiasmo nell’accogliere l’annuncio di HelloFly sul ripristino del collegamento con Lampedusa e l’introduzione della nuova rotta verso Pantelleria nella stagione estiva 2025. "Queste destinazioni rappresentano un’importante opportunità per i nostri passeggeri di scoprire due delle più affascinanti isole italiane, rafforzando al contempo il ruolo dell’aeroporto dell’Umbria come infrastruttura strategica per il trasporto nel centro Italia. Continuiamo a lavorare per offrire un network di voli sempre più ampio e rispondente alle esigenze del nostro territorio. Una sinergia, quella tra lo scalo umbro e HelloFly che anno dopo anno si consolida con ottimi risultati".

"Il nostro impegno nel connettere l’aeroporto di Perugia con le splendide isole siciliane di Pantelleria e Lampedusa è il risultato di uno sforzo collettivo che ha visto cooperare con entusiasmo tutti gli attori – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – Siamo più che certi che la prossima sarà una stagione intensa e di grande soddisfazione per gli arrivi in Sicilia e noi siamo felici di dare il nostro contributo in questo senso".