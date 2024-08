"I numeri ci danno ragione. Settore in salute"

PERUGIA "Il report della Camera di commercio dell’Umbria sulle assunzioni programmate dalle aziende ha evidenziato un segno positivo grazie al traino delle imprese del settore del turismo". Dichiarazioni dell’assessore regionale Paola Agabiti Urbani, facendo un bilancio di questa tornata estiva. "Il buon andamento - aggiunge - è il frutto delle politiche sul turismo e delle campagne promozionali della Regione effettuate in questi anni che hanno consentito di raggiungere risultati straordinari in termini di arrivi e presenze. Lo confermano i dati del primo semestre 2024: + 7,0 % di arrivi e 7,1 % di presenze rispetto allo scorso anno che già era stato considerato un anno record, con un aumento significativo delle presenze degli stranieri. Ancora più significativo il confronto con il 2019, ultimo anno precovid: + 10,7 % di arrivi e soprattutto + 17,1 % di presenze.

Come ho sempre pensato, la crescita dell’Umbria non può prescindere dal turismo. La strada intrapresa - conclude Urbani Agabiti - è quella giusta, occorre continuare a percorrerla insieme".

L’Umbria in questo periodo continua ad avere grande visibilità anche nelle reti ammiraglie della Rai. Nei giorni scorsi, infatti, è andata in onda la seconda delle cinque puntate del programma “In cammino tra arte e fede“, condotto da padre Enzo Fortunato, che ha proiettato gli spettatori in un viaggio unico tra Assisi, Perugia e Spello.