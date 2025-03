I nodi della sanità. Opposizioni in trincea

UMBERTIDE "Nella precedente legislatura regionale abbiamo assistito ad un costante e inesorabile impoverimento della sanità pubblica in Alto Tevere e particolarmente dell’ospedale di Umbertide. Ora si è aperta una fase nuova con la presidente Stefania Proietti che ha messo in atto una forte azione per abbattere le liste d’attesa e per ridare centralità alla sanità pubblica". Parole delle opposizioni che considerano però ancora intatti i problemi del nosocomio locale. Da qui l’interrogazione del Partito Democratico e del gruppo Progressisti per l’Innovazione in consiglio comunale, con cui i due schieramenti hanno chiesto alla Giunta Carizia "di affrontare insieme alla nuova giunta regionale e alla nuova dirigenza Asl le criticità della sanità umbertidese emerse negli ultimi anni e mai seriamente affrontate". Le istanze delle opposizioni sono "di avere contezza sul progetto di consolidamento sismico dell’ospedale di Umbertide, sui tempi e sull’organizzazione dei lavori in modo da garantire il mantenimento degli attuali servizi e sul perché si registri un forte ritardo"; quindi di avere certezze sull’organico del Pronto Soccorso e della Medicina Generale per garantire la piena funzionalità dei servizi. "Riteniamo – concludono Pd e PpI - che su questi temi sarebbe opportuno coinvolgere l’intero consiglio comunale, con la consapevolezza che sul diritto alla cura e alla salute bisognerebbe impegnarsi di più, senza issare bandiere di parte come è stato fatto in questi ultimi anni". Intanto il nuovo direttore generale dell’Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti ha annunciato la realizzazione dell’ospedale della Comunità all’interno del nosocomio, prevista per la fine di marzo.

Pa.Ip.