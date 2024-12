I misteri della Valnerina nell’ultimo libro di Leonida Monachino

TERNI - Un territorio di straordinario fascino che attende ancora la propria consacrazione come meta turistica primaria, ma che, probabilmente anche per questo motivo, è capace di conservare ben custodito un patrimonio culturale tutto da scoprire ed apprezzare. Si tratta della Valnerina ternana a cui lo studioso Leonida Monachino dedica il suo “Viaggio nella Valnerina misteriosa”, volume in uscita nazionale il 12 dicembre con la casa editrice Intermedia Edizioni nella collana “Italia esoterica“ nella quale sono già ospitati oltre trenta titoli. Nella prima parte, si narra come illustri “iniziati” abbiano attraversato la Valnerina, attratti dalla sua magia. Da Dante Alighieri e i romantici, che seguirono le orme di Virgilio, ai cavalieri templari in cerca di rifugio per i loro tesori, fino a Francesco d’Assisi e i monaci siriaci che qui abbracciarono l’ascetismo, e ancora a Leonardo da Vinci e Galileo Galilei. Alla conclusione del viaggio il lettore sarà in grado di intuire e comprendere l’affasciante filo conduttore che lega i personaggi illustri che hanno calcato la Valnerina, ma anche di comprendere il significato di tanti altri aspetti singolari di questa terra.