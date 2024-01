I mille volti della festa. La Befana superstar conquista tutti nonostante la pioggia

Nemmeno la pioggia e il maltempo hanno fermato la Befana che ieri ha dato spettacolo: in moto, a bordo di auto d’epoca, sui pattini e in discesa spericolata dai campanili. Mille volti di un’unica festa che ha rinnovato tutta la sua magia e conquistato tutti, cittadini e turisti, nonostante le condizioni meteo non ideali. Il ricco cartellone perugino è iniziato alle 9 con la partenza da Corso Vannucci, sotto una pioggia battente, dei 60 centauri della MotoBefana Uisp che hanno raggiunto la residenza protetta per anziani “Il Monastero” a Collazzone dove hanno consegnati in dono agli ospiti e agli operatori un sollevamalati elettrico e calze della Perugina. Subito dopo un grande classico, la rievocazione della Befana del Vigile con l’arrivo in centro delle auto e moto d’epoca del Camep, che si sono messe in mostra in piazza IV Novembre. E la Befana ha portato i suoi doni sotto le Logge di Palazzo dei Priori (causa pioggia) tra degustazione di vin brulé e dolci. Immancabile la consegna di un assegno di mille euro alla Polizia locale per il concorso a premi intitolato a Elisabetta Innocenzi e le premiazioni dei partecipanti.

Acrobazie e coreografie ad alto livello tecnico e artistico al PalaBarton dove nel pomeriggio ha avuto grande successo la Befana sui pattini dello Skating Club Ponte San Giovanni con numerose società, umbre e non, e alcuni campioni. E infine grandi emozioni e bambini entusiasti per “La Befana in centro“, tradizionale evento curato dai Vigili del fuoco: la simpatica vecchietta è prima apparsa tra i merli di Palazzo dei Priori accompagnata dai fuochi d’artificio e poi si è calata dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori fino a piazza IV Novembre. Una festa animata dall’intrattenimento della compagnia teatrale Il Carro che si è chiusa, come da copione, con la distribuzione di calze ai bambini, ai giardini Carducci.

Sofia Coletti