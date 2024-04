I love fish Quattro giorni di gusto e incontri: "Il mare a Perugia. Siete tutti invitati"

Nuova location e tante novità culinarie e culturali. Sarà piena di sorprese la seconda edizione di “I Love Fish”, la manifestazione in programma al percorso verde di Pian di Massiano da giovedì 6 a domenica 9 giugno prossimi. Quattro giorni di gusto, festa, incontri, dibattiti, mercato, laboratori, show cooking, intrattenimenti musicali serali, area ludico - educativa per bambini, un concorso dedicato agli studenti delle scuole dell’infanzia e tanto pesce di lago, fiume e mare: il tutto da godersi in pieno relax ed immersi nella natura. Una straordinaria manifestazione enogastronomica, che proporrà una selezione di oltre trenta piatti di pesce, sia innovativi che legati alla tradizione. Ogni piatto sarà un’esperienza culinaria unica, che si accompagnerà a racconti e riflessioni sul consumo consapevole, promuovendo l’importanza della salubrità del pesce a tavola e il suo impatto socio-ecologico, con il coinvolgimento di tante realtà associative ed economiche legate al settore ittico e non solo. L’evento è organizzato da Verso Associazione di promozione sociale in collaborazione con Un/Lab Snc. La manifestazione è stata presentata ieri da uno degli organizzatori Antonella Bussotti, amministratrice di Un/Lab, da Francesca Rocchi Barbaria, direttrice artistica e da Roberto Morroni, vicepresidente della Regione. "I Love Fish – ha annunciato Morroni – sarà teatro anche per le storie della migliore imprenditoria ittica territoriale e nazionale, per un serio racconto della itticoltura italiana, sempre più attenta e sostenibile. Un luogo idoneo per ospitare le cooperative della pesca dei mari d’Italia, per un dialogo a due voci, quello della pesca di acque salate e dolci, così da portare il mare dove il mare non c’è".

Silvia Angelici