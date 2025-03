I ladri rubano nella casa del vescovo

GUBBIO - Ancora furti. I ladri, questa volta, hanno colpito in pieno centro storico e non in una casa qualunque, bensì nell’abitazione del vescovo Luciano Paolucci Bedini. I malviventi si sono introdotti nell’appartamento nella serata del 5 marzo, approfittando dell’assenza del presule, impegnato nelle celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri: non è ancora chiaro se a compiere il furto sia stato un singolo o più soggetti, ma probabilmente sono entrati dal retro dell’edificio tra le ore 21 e le 22. L’effrazione è durata pochi minuti, i ladri si sono dati alla fuga dopo aver sottratto contanti (destinati a situazioni di necessità), forse perché allertati dal rumore di qualche vicino o dal rientro dello stesso vescovo Luciano, che ha subito allertato i Carabinieri di Gubbio. I militari hanno raccolto la deposizione del vescovo e sono ora sulle tracce dei responsabili.