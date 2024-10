I giganti della musica in “70’s Rock Celebration“

Musica, danza e teatro s’incontrano e si esaltano in “70’s Rock Celebration,” spettacolo in scena sabato alle 21 al PalaTerni (biglietti su www.liveticket.it). È una celebrazione musicale che riporterà il pubblico ai fasti degli anni ‘70, l’epoca d’oro del rock, in una produzione dell’associazione culturale Musicateatro, nata a 2022 a Terni con l’obiettivo di creare spettacoli che uniscono musica, teatro e danza. E l’evento al PalaTerni è la summa di questo percorso.

“70’s Rock celebration” sarà un lungo racconto musicale affiancato da narrazioni teatrali e coreografie di danza contemporanea che celebra la musica delle star internazionali che hanno reso grande il rock negli anni Settanta e Ottanta e sono nella memoria tutti: Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple, Pfm, David Bowie e tanti altri. La performance, su progetto e coordinamento di Paolo Scappiti, sarà arricchita dalla partecipazione di due grandi artisti ternani, l’attore Stefano de Majo per la narrazione e Romana Sciarretta, danzatrice , coreografa e coordinatrice delle scuole di danza coinvolte nello spettacolo: Dance Academy Arezzo, Olympia Todi, E1 Terni. Il collettivo di musicisti sul palco è formato da Alberto Cipolla voce e chitarra acustica, Emanuele Cordeschi, voce, Andrea Dominici, voce e chitarra acustica, Andrea Guerini, voce, Tonino Cuzzucoli, voce, Sara Valloscuro, cori, Catia Maurini, cori, Michele Cricco, chitarra, Claudio Baccani, chitarra, Valerio Conti chitarra, Paolo Scappiti, basso, Gian Paolo Ionni, tastiere, Cristian Susanna, tastiere, Mirko Brizzi, batteria e Manuel Trotti al sax