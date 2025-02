I dipinti di Carla Schucani restano uniti . La Camera di Commercio li acquista all’asta

La Camera di Commercio di Perugia si è aggiudicata in asta il lotto dei dipinti di Carla Schucani (nella foto), garantendo così la conservazione dell’intera produzione artistica (più di 200 opere fra dipinti, acquerelli, disegni e sculture in vetro) della storica imprenditrice e artista scomparsa due anni fa.

"Esprimo grande soddisfazione e gratitudine culturale per la notizia" commenta il critico d’arte Massimo Duranti che aveva lanciato un appello perché quel patrimonio non venisse disperso". E ricorda: "La nota pasticcera e gourmet del Sandri, prima che artista raffinata, è stata imprenditrice dell’azienda di famiglia, ricevendo dalla Camera di commercio numerosi riconoscimenti per la sua brillante attività, nota in tutto il mondo, nella pasticceria Sandri".

In particolare nel 2110, per i 150 anni dalla nascita della pasticceria di Corso Vannucci, fu proprio la Camera di Commercio ad ospitare al Centro servizi Galeazzo Alessi "una memorabile mostra di apparecchiature, oggetti storici e documenti sull’impresa storica perugina". L’intera produzione pittorica della Schucani, con più di 200 opere "sottostimate ampiamente meno di 200 euro l’una, non andrà dispersa e sicuramente verrà resa fruibile, auspicabilmente anche con una mostra".