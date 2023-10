“I diari dei bambini“ irrompono alla Biblionet e allo spazio PopUp

Doppio appuntamento domani a Perugia con “Dio ha risposto alle mie preghiere, ha detto no“, la raccolta delle frasi più divertenti e politicamente scorrette dalla community Instagram de “I diari dei bambini. Il libro verrà presentato alle 17.30 alla Biblionet di Ponte San Giovanni e alle 19.30 alla libreria Pop Up in piazza Birago, alla presenza di Agnese Girelli e Clementina Frascarelli, curatrici del volume e autrici della popolare pagina social nata per creare un luogo virtuale in cui riunire le perle che noi tutti scrivevamo da bambini e che, partendo alla cerchia degli amici dell’Università delle ideatrici, conta ormai più di 400mila follower. Dialogherà con loro Irene Brizioli, insegnante.

"Nelle frasi sconnesse dei diari che abbiamo raggruppato in questa raccolta – sottolineano le Girelli e Frascarelli – abbiamo ritrovato i nostri sogni nel cassetto, i primi amori, le parentesi felici della nostra esistenza così come i momenti amari, i segreti inconfessabili, il risentimento verso il mondo e le riflessioni più poetiche. Ora lasciamo che siano lettori a ritrovarli".