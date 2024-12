I creatori dell’irreale Les Farfadais al Lyrick

Sono i “creatori dell’irreale” e promettono di trasportare il pubblico in un mondo incantato, fatto di creature fantastiche, atmosfere oniriche, personaggi indimenticabili. La stagione “Edizione straordinaria” del Lyrick si infiamma di “Les Farfadais“ (nella foto), una delle più straordinarie compagnie di nouveau cirque al mondo, attesi domani e sabato alle 21.15 dopo aver portato il loro spettacolo in tutta Europa.

In scena c’è “Éveil”, spettacolo poetico, innovativo, immersivo con acrobazie mozzafiato che racconta la storia di un incontro tra creature diverse provenienti da mondi lontani: prima prevale la diffidenza, ostilità, poi attraverso percorso di conoscenza, si arriva a un finale di armonia per una favola ricca di azione e acrobazie, divertente e toccante.

“Les Farfadais“, diretta da Alexandre Haffner, è una delle compagnie di spettacolo acrobatico più apprezzate al mondo e nei suoi 25 anni di storia ha eseguito performance ardite e alternato a eventi insoliti e d’avanguardia, spettacoli dal taglio più tradizionale. Vengono definiti “i creatori dell’irreale” perché danno vita, attraverso incredibili competenze creative, ingegneristiche e artigiane, alla loro immaginazione, ricca di riferimenti al mondo naturale, alla mitologia classica e al grande cinema fantastico e d’avventura. La compagnia ha tre sedi, in Francia, Spagna e Stati Uniti ed è attiva in tutto il mondo.Tra i grandi con cui ha collaborato ci sono Louis Vuitton, Pierre Cardin e Jean Paul Gaultier e ha diviso il palco con Kilye Minogue, Alicia Keys e Johnny Hallyday.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne. con il promo family pack che prevede biglietti scontati per ragazzi fino a 16 anni. Ma la stagione del Lyrick, organizzata da Zona Franca con direzione artistica di Paolo Cardinali, non si ferma e la prossima settimana, mercoledì 18 e giovedì 19, presenta sempre alle 21.15 “Peter Pan - Il Musical“, uno show ricco di effetti speciali come il volo di Peter Pan, di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, di costumi in stile cartoon, di scenografie che porteranno i personaggi nella cameretta di Wendy, Michael e John, sulla nave di Capitan Uncino e nel rifugio dei Bambini Sperduti. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora firmata da Edoardo Bennato, il musical torna in scena con un cast di venti performer.

S.C