I concorsi di Natale fanno il pienone. Pioggia di premi, ecco i vincitori

Si è svolta nella chiesa di Sant’Agostino la premiazione delle tradizionali manifestazioni di Natale, giunte alla 65^ edizione, felice intuizione del cavalier Araldo Vispi e del Centro della gioventù “Beniamino Ubaldi“.

Organizzate a dimensione comprensoriale, finalizzate a valorizzare i contenuti più veri del periodo, riservate a scuole di ogni ordine e grado, parrocchie, associazioni, privati cittadini, si articolano in vari concorsi che comprendono la rappresentazione del Presepe, anche quest’anno risorsa fondamentale della proposta “Gubbio città del Natale“ con la celebre via del presepe di San Martino ed il Presepe vivente di San Pietro nonché disegni, racconti e poesie ispirate al Natale.

La premiazione, molto partecipata e coordinata da Beniamino Rughi, presidente del Centro della gioventù, ha visto la partecipazione del sindaco Vittorio Fiorucci.

Per quanto riguarda il concorso disegno di Natale, hanno preso parte le scuole dell’infanzia di Madonna del Ponte, San Martino, Mocaiana, Branca, Aldo Moro, Semonte, Torre Calzolari, Villa Fassia, Scorcello, Matteotti, Padule, San Marco, Montessori, Pie Filippine e Sigillo, così come diverse scuole primarie e secondarie.

Passando ai presepi, per la categoria “famiglie“ ha vinto Nicolò Cernicchi, per quella “parrocchie“ Santa Maria di Torre dei Calzolari, per quella “scuole“ l’infanzia di Madonna del Ponte.

Per quanto riguarda invece il concorso “produzione artistica“ si sono classificate prime ex aequo la scuola primaria di Cipolleto e il catechismo classe 5° parrocchia Sant’Agostino.

Per la “Poesia di Natale“, premiati i vincitori delle categorie in base all’età, mentre tra gli adulti trionfa Sergio Tardetti con la poesia “Sentieri di pace“ e nella poesia in dialetto vince Francesca Mengoni con la poesia “Le arcomandazioni dei vecchi: fa’ del bene“.

In chiusura, nella categoria “racconto di Natale“ hanno conquistato il primo posto Donia Zaafouri e Giorgia Merli, rispettivamente per le classi III e IV della scuola primaria e Samuel Pierantonetti per le classi I della scuola secondaria di primo grado.

Forte anche quest’anno la soddisfazione per tutti gli enti che hanno organizzato l’iniziativa, e che in tale modo contribuiscono a creare la magica atmosfera natalizia che avvolge Gubbio nelle festività.

Federico Minelli