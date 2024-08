I Concerti dell’Alba. Magia a Spoleto e Perugia

Tornano gli amatissimi “Concerti dell’Alba“ e stavolta l’offerta raddoppia. L’appuntamento di questo week-end è sempre con UmbriaEnsemble: Domenico Grasso, alle percussioni, Angelo Cicillini e Cecilia Rossi, al violino, Luca Ranieri, alla viola, Maria Cecilia Berioli, al violoncello e Davide Armellini al contrabbasso, si esibiranno sabato alle 6.30 sugli Spalti della Rocca Albornoziana a Spoleto e domenica, sempre alle 6.30, sulla Terrazza del Mercato Coperto a Perugia dove la rassegna 2024 si è aperta la scorsa settimana (nella foto) con un altissimo gradimento di pubblico.

Il nuovo appuntamento con “Le storie di famiglia“ che gli artisti umbri hanno scelto come tema conduttore della “Musica del Risveglio” sarà un gioioso inno all’età dell’innocenza, oggetto della creazione musicale, a firma dei Mozart: di papà Leopold e del giovanissimo Wolfgang Amadeus. Passato alla storia come l’esigente e inflessibile manager del geniale figlio, lo stesso Leopold fu un più che onesto compositore, tanto da occupare il prestigioso posto di vice Maestro di Cappella alla corte di Salisburgo e un valentissimo didatta, maestro di numerosi studenti, tra i quali il più famoso sarà proprio Amadeus che accompagnava nei viaggi in Italia, attraverso le corti e le accademie. Ed è il primo viaggio in Italia dei Mozart, il più lungo e importante, che rivive in filigrana nei “Divertimenti per Archi “(K136, 137, 138) composti da un appena adolescente Mozart (figlio) al suo rientro a Salisburgo che gli Archi di UmbriaEnsemble eseguiranno a Spoleto e Perugia insieme con la divertente “Sinfonia Burlesca“ di Mozart (padre) che, tra ingenuità e ironia, si ispira alle maschere della commedia dell’arte, e con la scanzonata e fantasiosa “Sinfonia dei Giocattoli“ a lui attribuita. L’ingresso è sempre libero e aperto a tutti.