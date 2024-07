I Concerti del Tramonto. Emozioni a Perugia

Concerti del tramonto, stasera il primo dei tre attesi appuntamenti in un contesto di grande fascino. Il mese di luglio si conclude per UmbriaEnsemble con un grande, attesissimo ritorno: quello de I Concerti del Tramonto, giunti quest’anno alla sesta edizione, e sempre ospitati – grazie alla sensibile generosità di Casa Monteripido - nel fresco e panoramico giardino del Convento di San Francesco del Monte, a Perugia. Un’oasi paradisiaca che nell’ora magica in cui il sole scivola via dietro l’ultimo orizzonte rinnova il miracolo di attimi indimenticabili. Protagonista la musica, naturalmente, che quest’anno, per l’edizione 2024 della rassegna, UmbriaEnsemble interpreta in sinergia con le altre Arti, a cominciare da un’installazione artistica a tema, firmata da Giuliano Giuman, e che resterà in scena per tutta la durata della rassegna, e cioè gli ormai consueti tre venerdì tra luglio ed agosto.

Stasera il primo dei tre appuntamenti, tutti fissati per le 20,30, ci porterà lontano. Si dipana sul filo della memoria la narrazione di Abha Valentina Lo Surdo (foto), musicista, viaggiatrice, storica voce di Radio3, che si intreccia con la Musica di UmbriaEnsemble (Andrea Trovato, Pianoforte; Luca Ranieri, Viola; M. Cecilia Berioli, Violoncello).

Il Suono dei Luoghi evoca storie, viaggi, suggestioni ed emozioni che attraverso la voce di Valentina arrivano a richiamare il vissuto di ciascuno di noi, con le musiche di Brahms, Fauré e Piazzolla che, come stelle in un cielo d’estate illuminano e fanno brillare gli stati d’animo più remoti sopiti nell’ultimo orizzonte del nostro cuore. L’ingresso ai concerti è libero, senza obbligo di prenotazione. Il parcheggio è disponibile nell’area del Convento.