I "Ceri Mezzani" in Parlamento. La promozione vola a Strasburgo

Entusiasmo e attesa accompagnano i preparativi per l’esposizione dei “Ceri Mezzani” nella “sala plenaria” del Parlamento Europeo a Strasburgo (16-18 Gennaio) a conclusione delle celebrazioni per il 50° anniversario della scelta dei “Ceri” (30-10-73) quale stemma della Regione. La manifestazione, che coinvolge istituzioni, ministero beni culturali compreso, autorità ceraiole, Gruppo Sbandieratori, oltre al mondo degli emigrati, conferma nei Ceri, per quanto esprimono e rappresentano, uno straordinario strumento di promozione e valorizzazione di un patrimonio unico di cui Gubbio è orgogliosa, al pari di Regione e nazione. Non sono molte però le “uscite” in Italia e all’estero.

L’esposizione che si terrà la prossima settimana in una sede di grandissimo prestigio ed indubbia risonanza è solo l’ultima di una serie di appuntamenti che negli anni hanno contribuito a mantenere in alto il nome della città eugubina grazie alla sua festa identitaria. Una rapida sintesi. Nel settembre del 1928, infatti, in occasione del Raduno dei Costumi italiani tenutosi a Venezia, la Festa dei Ceri riscosse grande entusiasmo tanto da essere riconosciuta come la “Prima festa folklorica d’Italia”; per la prima volta i “ceraioli” indossarono le divise con le camicie che richiamano i colori delle mantelle dei rispettivi Santi. In quell’occasione furono i Ceri Grandi ad “uscire” dalla città, situazione che si è riproposta per la seconda ed ultima volta due anni dopo a Roma (gennaio) in occasione delle nozze del Principe Umberto. Da qui in poi sono stati sempre i Ceri Mezzani ad assumersi un ruolo di rappresentanza. È avvenuto nel 1998 a Thann, quando si corse straordinariamente per il gemellaggio tra Gubbio e la città francese: una manifestazione vissuta da tutti con entusiasmo e con la partecipazione di centinaia di eugubini (foto). Tra dicembre 2019 e marzo 2020, furono esposti alla Mostra "Con straordinario Trasporto – le grandi Macchine a spalla patrimonio Unesco" allestita a Milano, nello studio museo del celebre scultore Francesco Messina, e pochi mesi fa (il 30 ottobre 2023) a Perugia per celebrare il 50° anniversario dello stemma della Regione Umbria. Anche i Ceri Piccoli, nell’agosto 2007 sono stati portati a Livinallongo, sul Col di Lana, per il 90° anniversario della Festa dei Ceri celebrata dagli eugubini presenti al fronte il 15 maggio del 1917. Celebre l’omelia pronunciata nella circostanza dal vescovo emerito mons. Pietro Bottaccioli: "I Ceri sono una grande sinfonia sociale".