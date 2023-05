"I Carabinieri tutelano le produzioni tipiche"

CITTA’ DI CASTELLO – Ha manifestato prima di ogni altra cosa la vicinanza alle imprese agricole del territorio ricordando che "il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare è da sempre impegnato nella prevenzione e repressione delle frodi a danno della qualità dei prodotti agroalimentari". Il generale Gerardo Iorio, comandante Carabinieri dell’Umbria, ha fatto visita allo stabilimento a Cerbara di Città di Castello del Trasformatori tabacco Italia (TTI) dove, appunto, si trasforma il tabacco umbro incontrando gli agricoltori del territorio impegnati da sempre nell’attività che rappresenta uno dei cardini per l’economia dell’Altotevere.

Giunto nei capannoni della zona industriale insieme al comandante della Stazione dei Carabinieri di Città di Castello, il luogotenente Fabrizio Capalti, il generale è stato accolto dal sindaco Luca Secondi, dal presidente di Fat e Confagricoltura Umbria Fabio Rossi, dal direttore Tti Carmine Tedesco, alla presenza anche del direttore di Confagricoltura Umbria Cristiano Casagrande. Il generale Gerardo Iorio ha poi voluto visitare lo stabilimento della Fat, rimarcando "l’importanza del lavoro e di siti come questo in termini di presidio di legalità".

Il presidente Rossi ha ringraziato il generale per la visita sottolineando la collaborazione con l’Arma dei carabinieri e l’importanza della loro attività che va ad incidere sul settore agricolo. Dal sindaco Secondi è stata quindi ribadita "l’importanza delle aggregazioni dell’Altotevere e della Fat come azienda storica che, oltre ad essere un polo di riferimento per il tabacco, principale coltura del distretto, ha investito in green e energie rinnovabili garantendo sostenibilità economica per i soci ed ambientale per il territorio".