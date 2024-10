I cantieri in via Fabiani: "Ripartiamo con i lavori"

Il consiglio comunale si riunisce a ritmo serrato. E tra gli argomenti più interessanti della discussione sono tornati i lavori pubblici. In particolare, si parla di quelli in via Fabiani, ormai bloccati da tempo: inizialmente la consegna era prevista per giugno, dopo la partenza del 3 aprile scorso. In consiglio comunale, il consigliere di Forza Italia Riccardo Ciliegi ha presentato un’interpellanza per essere a conoscenza dello stato delle operazioni.

La risposta è arrivata dall’assessore ai lavori pubblici Spartaco Cappannelli, che ha indicato quella del 28 ottobre prossimo come data in cui avverrà ripartiranno i lavori. "Il problema di fondo – ha riferito l’assessore – è che sono rimaste poche imprese specializzate, a livello nazionale, ad occuparsi di tali tipologie di interventi con materiale lapideo e accreditate ad operare su beni culturali". Tra queste rientra la Nanni SNC, che però è già impegnata insieme ad un’altra impresa in Piazza 40 Martiri, dove sono all’opera due diverse squadre: una di queste, quindi, dalla piazza si sposterà in via Fabiani per proseguire con la ripavimentazione. Cappannelli ha poi ampliato il discorso dichiarando di aver trovato una soluzione dal punto di vista economico anche per le infiltrazioni d’acqua che si sono verificate nella taverna dei Santantoniari situata proprio in via Fabiani, con grande soddisfazione da parte della Famiglia ceraiola che in nei mesi di fermento – compresi tra aprile e l’inizio di giugno – ha riscontrato difficoltà proprio a causa dei lavori. Entro fine novembre dovrebbero essere concluse tutte le operazioni. L’intervento di ripavimentazione, dal costo originale di 250mila euro, è stato reso necessario dalle condizioni disastrose della strada, da anni ormai piena di sconnessioni e buche che rendevano difficile il transito di auto e pedoni in una via sicuramente importante per la viabilità del centro storico.

Federico Minelli