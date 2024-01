’I candidati?. Lucia Maddoli o Fabrizio Croce’

I radicali di Perugia propongono la candidatura a sindaco di Fabrizio Croce (foto) o Lucia Maddoli. "Mentre tutti gli altri schieramenti si stanno preparando alla competizione elettorale avendo già annunciato il candidato a sindaco e definendo le alleanze – affermano i Radicali –, il centrosinistra sta vivendo una situazione di stallo ormai non più sopportabile e di cui si fa fatica a capirne i motivi".

"In questo desolante panorama, intravediamo un barlume di speranza nel progetto delle “Prove di Orchestra” animato dai consiglieri comunali di Idee Persone Perugia, Fabrizio Croce e Lucia Maddoli, un progetto di vera partecipazione democratica, capitinianamente “dal basso” che ha come parole d’ordine la partecipazione attiva dei cittadini attraverso possibili molteplici forme, la sostenibilità ambientale, una mobilità che vuole svincolarsi dalla tagliola mortale dell’uso esclusivo dell’auto privata e un nuovo concetto di urbanistica per un reale contrasto del consumo di suolo e una rigenerazione urbana volta a ridisegnare i quartieri cittadini per essere realmente vissuti dalla popolazione.

"Crediamo che proprio le figure dei consiglieri Fabrizio Croce e Lucia Maddoli – concludono I radicali –, anche per il lavoro portato avanti in consiglio in questi anni siano le più adeguate per rappresentare al meglio una coalizione di centrosinistra che possa interpretare al meglio i valori e le idee che dovrebbero caratterizzare chi vuole contrapporsi seriamente all’attuale maggioranza".